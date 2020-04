Médica de 71 anos que havia viajado aos EUA morre de coronavirus em Natal

Sétima morte provocada pelo Covid 19 no Rio Grande do Norte é a média Maria Altamira, de 71 anos, que havia viajado aos EUA e estava internada na rede privada de saúde

Enquanto as autoridades encontram dificuldades para convencer a população a ficar em casa, saindo apenas quem realmente precisa, mais uma pessoa morre vítima do coronavirus no Rio Grande do Norte.

A vítima, segundo o Blog do BG, é a médica Mária Altamira, de 71 anos.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Natal, em Nota que segue.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Natal, SMS-NATAL, informa que neste domingo (05) veio a óbito a segunda vítima diagnosticada pelo Covid-19 na capital potiguar. A paciente é uma mulher de 71 anos, com histórico de hipertensão, que esteve em viagem para os Estados Unidos no período de 07.03 a 18.03.

Ao chegar em Natal iniciou os sintomas no dia 21.03, onde buscou um hospital da rede privada no dia 23 de março apresentando dificuldade de respirar e dores no corpo, dor de cabeça e permaneceu internada.

A Prefeitura de Natal se solidariza com familiares e amigos da vítima.”

O Rio Grande do Norte possui 242 casos confirmados até às 13h deste domingo (5). Ao todo, são 2.354 casos suspeitos, 675 descartados e 7 óbitos confirmados – Mossoró (3), Natal (2), Taipu (1) e Tenente Ananias (1).