Você sabe quem são os melhores jogadores de futebol atualmente? Confira!

Certamente futebol é um pouco difícil de ser discutido, afinal quando se trata de um time preferido ou um jogador que o representa, boa parte das pessoas dão total importância nesse assunto e levam a sério de verdade! Mas sem discórdias, a seguir iremos elencar alguns jogadores que são cotados como os melhores atualmente. Desde então, não fique triste se aquele jogador do seu time não estiver nessa lista!

O ranking que aqui será apresentado foi extraído segundo informações do site esporte interativo de um jornal inglês que elegeu cerca de 100 melhores jogadores do século XXI, mas apenas 21 aqui serão apresentados, vejamos:

1.Messi (ARG)

2.Cristiano Ronaldo (POR)

3.Xavi (ESP)

4.Ronaldinho Gaúcho (BRA)

5.Iniesta (ESP)

6.Ronaldo (BRA)

7.Henry (FRA)

8.Zidane (FRA)

9.Kaká (BRA)

10.Cannavaro (ITA)

11.Pirlo (ITA)

12.Sergio Ramos (ESP)

13.Buffon (ITA)

14.Philipp Lahm (ALE)

15.Figo (POR)

16.Luis Suárez (URU)

17.Busquets (ESP)

18.Gerrard (ING)

19.Shevchenko (UCR)

20.Neymar (BRA)

21.Eto'o (CAM)

Como foi dito, essa lista elencada foi apenas uma pesquisa feita por um jornal e que acabou por eleger os jogadores citados. Afinal, se você acompanha o futebol, sejam por notícias, jogos, plataformas digitais, ou ainda se você investe em algum jogador por apps de apostas que mencionam esses atletas em suas categorias, sabe que podem existir outros parâmetros de escolha. Dentro dessas alternativas de escolha, tem-se a bola de ouro, principal ranking que elege a titularidade de melhor do mundo dos jogadores, vejamos um pouco sobre ela a seguir.

O que é a Bola de Ouro?

Há anos que a revista France Football ficou responsável por observar os jogadores com o objetivo de escolher o melhor atleta Euroupeu que receberia a Bola de Ouro. Posteriormente a FIFA criou o Best Player of the Year e unificou com a Bola de ouro, porém se separaram e a FIFA the Best é um evento e a Bola de Ouro é outro. Retornando ao ranking da bola de ouro, esse, por sua vez, é escolhido de forma simples e direta sem método específico. São convocados jornalistas de todo mundo, para então assistirem as partidas e escolherem atletas que mais se destacaram no ramo do futebol, desse modo eles irá atribuir uma determinada pontuação.

A corrida pela bola de ouro acontece de forma acirrada anualmente e não basta simplesmente pegar os jogadores dessa lista e ver o mais votado. Acontece um acúmulo de pontos, onde um ranking de primeiro a quinto lugar é elaborado, por exemplo, o primeiro lugar recebe 6 pontos, o segundo quatro e o terceiro três, o quarto dois e o quinto um ponto. Dessa forma, quem chegar ao final com a maior pontuação que recebeu durante toda a pesquisa, irá ganhar o troféu da edição, caso haja um empate, o prêmio será do jogador que mais apareceu em primeiro lugar. Se persistir a igualdade, o critério se mantém para quem figurou mais vezes em segundo lugar e assim por diante. Se o empate ainda assim continuar, o editor-chefe da France Football tem a palavra final.

Viu só quanta informação legal podemos extrair ao analisarmos quais são os jogadores mais cotados? E mais, saiba que o futebol é um esporte que une gerações há anos, classes e principalmente nações, seja como uma espécie de entretimento ou competição, assim tem-se diversas opções para se tornar um apaixonado por essa modalidade, afinal a popularidade do esporte é tão grande que em tempos de Copa do Mundo há literalmente uma paralisação para acompanhar de perto o que está acontecendo, afinal por mais que cada torcedor carregue consigo a paixão por determinado time ou jogador quando começa uma partida todos nós percebemos que possuímos o espírito da competição e de como será que vai terminar aquele jogo.