Assistentes Sociais da UPA do BH cobram adicional de insalubridade da prefeitura

As profissionais denunciam que, mesmo expostas a diversas enfermidades, principalmente agora em meio a pandemia, a prefeitura não paga o benefício que é previsto em lei. Inclusive, duas AS plantonistas da UPA do Belo Horizonte, que se tornou referência em atendimentos a pacientes com suspeita da Covid-19, estão afastadas, estando uma com diagnóstico confirmado para a doença e outra aguardando resultado do exame.