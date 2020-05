10 novos leitos de UTI do HRTM são oficialmente inaugurados. Primeiro paciente admitido têm 60 anos e está com os sintomas do coronavirus. Foi recebido pela equipe do médico Diego Dantas (foto). Está no oxigênio e os médicos vão avaliar se precisa ou não entuba-lo

Está oficialmente inaugurada os 10 novos leitos de UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Agora são 20 leitos. O primeiro paciente tem 60 anos e está com os sintomas do coronavirus.

A informação foi confirmada pela diretora geral Herbênia Ferreira e o médico Diego Dantas, que assina a primeira admissão de paciente junto com toda a equipe da UTI.

Segue o documento.

A diretora geral Herbênica Ferreira disse que agradece a todos os empresários que ajudaram com a mão de obra, a agilidade da Secretaria Estadual de Saúde para comprar o transformador no Ceará e da COSERN em instalar, assim como agradece também a diretora geral do Hospital Maternidade Almeida Castro, Larizza Queiroz, que agilizou mão de obra para fazer a desinfecção do local.

Com os 10 novos leitos, o HRTM passa a ter 20 leitos de UTI. Ela explicou que 10 destes 20 ficam para os pacientes não infecciosos e estes 20 vão ser destinados para pacientes com os sintomas de coronavirus. A unidade têm outros 7 leitos com fins específicos para pacientes infectados.

Este é o primeiro passo efetivo do Governo do Estado, em parceria com a socieadde, voltado para atender pacientes vítimas da pandemia causada pelo covid-19. Outras ações se fazem necessárias tanto na atenção básica como na alta complexidade. O Hospital São Luiz, que tem 60 leitos já estruturados, é outra opção.

Na tarde desta terça-feira, 7, a direção geral da unidade fez circular um ofício informando que a partir de agora o hospital está a disposição do Governo do Estado para atender os pacientes com coronavirus. Em outras palavras, o Hospital São Luiz está se transformando em hospital de campanha em Mossoró.