Prefeitura de Mossoró abre seleção para contratação de 24 médicos

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, está contratando 24 médicos clínicos, urgencistas, infectologista e pneumologista em Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2020 com contratação emergencial imediata.

Os profissionais vão contribuir no trabalho de enfrentamento do Município ao novo coronavírus. O PSS tem validade de 90 dias podendo ser prorrogado por igual período para atender a necessidade do Município durante esse período de pandemia da Covid-19.

A Prefeitura vai contratar 11 clínicos gerais, 11 urgencistas, um infectologista e um pneumologista. Desse total, o Município está reservando 5% das vagas para indivíduos que têm deficiência.

O PSS vai ser realizado em etapa única, sem custo de inscrição e por meio de análise de documentos. As inscrições serão feitas exclusivamente por meio digital, pelo e-mal pssemergencialmedicos@prefeiturademossoro.com.br.

Para se inscrever, o candidato deve ler todo o edital do Processo Seletivo Simplificado, disponível da edição nº 556B do Jornal Oficial do Munício (JOM), e enviar todos os documentos necessários à inscrição por e-mail.

O período de inscrição vai ocorrer das 00h do dia 09 até às 23h59 do dia 13 de abril, em horário local.

Os contratados vão ter uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, na forma de escala de plantão (06 plantões de 12 horas) a ser exercida nas ações de assistência, prevenção e controle para enfrentamento da Covid-19 e atividades correlatas, definidas de acordo com a necessidade do serviço.

O PSS é coordenado e acompanhado em toda sua execução pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Emergencial (COAPS), instituída pela Portaria nº 092/2020, publicada no endereço eletrônico www.prefeiturademossoro.com.br e no JOM.