Vítima mais jovem da Covid-19 no Brasil é um bebê de 4 dias de Natal

A vítima mais jovem da Covid-19 no Brasil morreu nesta terça-feira (7), na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

Trata-se de um bebê de 4 dias, que nasceu na madrugada do dia 3 de abril. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) nesta quarta-feira (8). Com esta morte, o estado chega a 11 vítima fatais da doença.

O bebê nasceu com 30 semana de gestação, apresentou insuficiência respiratória e ficou internado na UTI neonatal.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria, nesta quarta, o bebê não apresentava comorbidades, o que leva a crer que a insuficiência respiratória tenha sido causada pela doença.

A mãe da criança fez o exame para coronavírus e aguarda o resultado do Lacen em isolamento domiciliar.

Em 24h o estado teve quase 200 novos casos positivos para a Covid-19. No total, são 991 pessoas contaminadas, além de 2619 sob suspeita.

Mossoró também registrou duas novas mortes causadas pela doença na madrugada desta quarta-feira (8).

Veja mais:

Mossoró registra mais 2 óbitos por Covid-19; total na cidade chega a 5