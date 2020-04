Servidores da saúde do RN receberão 40% de adicional de insalubridade

O Secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, anunciou que os profissionais de saúde do estado, que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19, passarão a receber 40% de adicional de insalubridade.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado (11) durante coletiva de imprensa para atualizar as ações de combate ao coronavírus e os dados recentes sobre vítimas da doença no estado.

“A partir da mediação do Ministério Público do Trabalho, da negociação com o sindicato dos trabalhadores da saúde, queremos aqui anunciar, fruto desse acordo, que o governo vai estar implantando a todos os trabalhadores da saúde que estão nos serviços hospitalares do estado, na linha de frente da atenção ao paciente, o adicional de insalubridade no valor de 40%. Desde o início da epidemia vai estar sendo implantando de forma administrativa”, disse Cipriano.

SEGURANÇA

Nesta sexta-feira (10) a Sesap recebeu do Ministério da Saúde alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para uso nos serviços de saúde que estão diretamente atuando no enfrentamento à pandemia do Covid-19.

Até o momento o Ministério da Saúde enviou ao RN: 237.500 máscaras cirúrgicas, 2.300 sapatilhas, 4.800 toucas hospitalares, 249.500 luvas de procedimento, 920 óculos de proteção, 11.500 aventais e 1.152 frascos de álcool gel.

De acordo com a direção geral da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT), embora os quantitativos recebidos não atendam integralmente às necessidades dos serviços, não há falta de EPIs para a equipe assistencial.