"Essa epidemia está em progressão", diz secretário Cipriano Maia

“Nós continuamos no estágio de progressão, como todos os números e tendência internacionais e nacionais apontavam. Essa epidemia está em progressão no crescimento do número de casos”.

As palavras são do titular da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia.

Durante a entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado (11), Cipriano disse que não há como afirmar de certeza quando será o ápice da infecção, mas que as projeções apontam que será ao longo do mês de maio.

O secretário informou os números atualizados da Covid-19 no estado, até esta sexta-feira (10). De acordo com o boletim epidemiológico, o RN tem 289 casos confirmados, 2881 suspeitos, 1146 descartado e um total de 13 óbitos.

Até esta sexta-feira eram 11 óbitos confirmado. Os dois novos casos foram registrados na cidade de Apodi e um em Mossoró, de um paciente que estava internado no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Ainda de acordo com Cipriano Maia, existem atualmente no estado cerca de 127 leitos ocupados por pessoas internadas com sintomas ou confirmações da doença. Destes, 56 leitos são da rede privada, e 60 leitos na rede pública estadual e 11 nas UPAs.

