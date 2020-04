Coronavirus mata criança de 1 ano e 7 meses de Cerro Corá, no RN

A Secretária de Saúde de Cerro Corá Célia Guimarães relatou nas redes sociais que a menina no dia 3 de abril, cerca de 20 dias após retornar para casa, voltou para o Maria Alice Fernandes com os sintomas. Na manhã desta sexta-feira, 10, às 5h30, teve o óbito confirmado.

Uma criança de 1 ano e 7 meses (feminino), da cidade de Cerro Corá/RN, morreu no Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal, nesta sexta-feira, 10, e neste sábado, dia 11, saiu o resultado dos exames positivo para covid-19.

O estado já contabiliza 15 mortos com diagnóstico positivo para coronavirus.

Esta é a segunda criança que morre no RN em função do coronavirus. A primeira era um bebê prematuro, de 30 semanas, que nasceu com problemas respiratórios. Teria contraído a doença e não resistido também em Natal.

A Secretaria de Saúde de Cerro Corá, Célia Guimarães, informou que a criança havia sido encaminhada para o Hospital Maria Alice Fernandes para tratamento de saúde no mês de março. Em seguida retornou para Cerro Corá.

Célia Guimarães relatou nas redes sociais que a menina no dia 3 de abril, cerca de 20 dias após retornar para casa, voltou para o Maria Alice Fernandes com os sintomas. Na manhã desta sexta-feira, 10, às 5h30, teve o óbito confirmado.

A secretaria falou que acredita que a criança contraiu o vírus em Cerro Corá. Diz que o caso vai nortear uma série de medidas contenção do avanço do vírus, sendo um deles toda a família da criança está sendo monitorada pelo município.

Vão ter que ficar um tempo de quarentena. Geralmente 15 dias sendo acompanhados pela equipe de vigilância sanitária do município de Cerro Corá. A criança foi enterrada na sexta-feira, seguindo todas orientações da Anvisa.