Mutirão de Páscoa da Receita Federal regulariza cerca de 10 mil CPFs

Os servidores da Receita Federal na 4ª Região Fiscal (RN, PB, PE e AL) participaram de um ação solidária que regularizou cerca de 10 mil CPFs neste domingo (12).

As solicitações são de pessoas que não conseguiram se cadastrar no auxílio emergencial no R$ 600. No Rio Grande do Norte, 72 servidores ficaram responsáveis pelos atendimentos.

Após a regularização do CPF, é necessário aguardar um prazo de até 48h para os dados constarem na base da Caixa Econômica Federal. O mutirão aconteceu durante o feriadão de Páscoa.

De acordo com a Receita, todo o atendimento foi feito por e-mail por servidores que trabalharam em casa para evitar aglomerações por causa do novo coronavírus.

"O mutirão possibilitou, desta forma, a análise de pendências e incongruências no cadastro do CPF de diversos brasileiros que estavam impedindo os mesmos de cadastrarem no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal responsável pela solicitação do Auxílio Emergencial. Com tais problemas resolvidos, os cidadãos poderão dar prosseguimento ao pedido do Auxílio, concedido pela Lei 13.982, de 2020", detalhou o órgão por meio de nota.

Nos quatro estados, 218 servidores estiveram envolvidos na ação e responderam cerca de 13 mil mensagens relacionadas ao auxílio emergencial. Os atendimentos ocorreram até às 23h do domingo (12).