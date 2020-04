Governo do Estado lança campanha RN+Unido nesta terça-feira, 14

Nesta terça-feira (14) o Governo do Estado lança a campanha RN+Unido. O lançamento acontecerá às 10h, na Escola de Governo.

O projeto de assistência social irá coletar doações de alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza para a população de baixa renda, no enfrentamento aos efeitos econômicos do Covid-19. Poderão doar pessoas físicas ou jurídicas.

O projeto funcionará em parceria com a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte (Assurn) e apoio do Ministério Público Estadual.

A ação será coordenada pela Controladoria Geral do Estado (Control) e conta ainda com o engajamento da Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), Cruz Vermelha, Forças Armadas e Conab.

A população poderá doar no momento de suas compras junto aos supermercados associados à Assurn. As doações serão distribuídas às famílias com vulnerabilidade social, cadastradas na Sethas.

A logística de coleta, armazenamento e distribuição das doações ficará sob a responsabilidade das Forças Armadas, Defesa Civil, Cruz Vermelha e CONAB, e conta também com apoio de diversos grupos voluntários.

“Esse projeto é fruto da união de entidades e de reuniões para montar uma logística eficiente. Uma ação que envolve inúmeras fases que precisam, além da coleta, armazenamento e distribuição, também publicidade, controle e transparência do processo. Por isso, todas as doações recebidas e suas destinações serão evidenciadas no Portal da Transparência do Governo”, comentou o titular da Control, Pedro Lopes.

A princípio, as doações serão distribuídas em Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Mossoró. O projeto será expandido numa segunda fase.

A logomarca do RN+Unido constará em locais estratégicos dos supermercados e atacadistas associados ao projeto para melhor visualização dos clientes e facilitação das doações.

PESSOAS JURÍDICAS

O Governo está disponibilizando um serviço de apoio personalizado às doações por pessoas jurídicas, através do telefone/whatssap (84) 98128-1087. As entregas poderão ser realizadas diretamente na Escola de Governo do RN (Centro Administrativo).

O Governo também providencia o recebimento do material ou equipamento no estabelecimento do doador, caso requisitado. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

- Alimentos não perecíveis

Flocos de milho – pacote 500g

Arroz parbolizado – 1kg

Feijão preto ou carioca – 1kg

Macarrão espaguete – pacote 500g

Farinha de mandioca – 1kg

Sardinhas – lata 125g

Fiambre – lata 320g

Açúcar – 1kg

Café – pacote 250g

Sal – 1kg

Óleo de soja – pet 700 ml

Biscoito Maria – pacote 400g

Leite em pó – saco 200g

Aveia em flocos – caixa 200g

- Material de limpeza e higiene pessoal

Água sanitária – embalagem 1 litro

Desinfetante em geral – embalagem 500 ml

Limpador multiuso – embalagem 500 ml

Sabão em pedra – embalagem 5 unidades de 200 g (1 kg)

Detergente líquido – embalagem 500 ml

Sabonete em pedra - – embalagem 85 ml

Sabonete líquido – recipiente 200 ml

Creme dental – embalagem 90g

- Cesta básica de alimentos não perecíveis - (Atende família de 3 a 4 pessoas por 15 dias)

Flocos de milho – 2 pacotes 500g

Arroz parbolizado – 2 kg

Feijão preto ou carioca – 1 kg

Macarrão espaguete – 1 pacote 500g

Farinha de mandioca – 1 kg

Sardinha – 2 latas 125g

Fiambre – 1 lata 320g

Açúcar – 1 kg

Café – 1 pacote 250g

Sal – 1 kg

Óleo de soja – 1 pet 700 ml

Biscoito Maria – 1 pacote 400 ml

Leite em pó – 1 saco 250g

Aveia em flocos – 1 caixa 200g