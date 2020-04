Abastecimento de 5 bairros de Mossoró será retomado ainda nesta terça, 14

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o poço 6 de Mossoró, que estava paralisado, será religado ainda nesta terça-feira (14).

O poço atende os bairros Nova Betânia, Aeroporto I e II, Quixabeirinha e Bela Vista. Após o religamento, são necessárias 48 horas para a total normalização do sistema.

Ainda de acordo com a Caern, o poço 6 teria sido afetado por diversas quedas de energia que ocorreram na noite deste sábado (11). Também foram afetados os poços 18, 21, 24, 28, 31 e o envio de água pela adutora Jerônimo Rosado para a cidade.

Na manhã deste domingo (12), os poços afetados tiveram seu funcionamento retomado, com exceção do poço 6. Em função da parada, em diversas regiões da cidade a população percebeu redução do abastecimento que foi normalizado ao longo desta segunda-feira (13).