Allyson propõe suspensão de pagamento do Arena das Dunas para investimento no Walfredo Gurgel e Tarcísio Maia

O Deputado Estadual Allyson Bezerra sugeriu à governadora Fátima Bezerra, durante Sessão Remota da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (14), a suspensão do pagamento ao Consórcio Arena das Dunas por pelo menos seis meses.

O deputado aponta que recursos devem ser destinados a ações de combate ao Coronavírus no Rio Grande do Norte.

Allyson explicou que o contrato com o Consórcio Arena das Dunas tem prazo total de 20 anos e somará ao seu final cerca de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais.

“Só em 2019, no ano passado, o Arena das Dunas custou 131 milhões, 96 mil, 342 reais e 15 centavos, quase R$ 11 milhões por mês, a você que mora em Mossoró, em Encanto, Jardim do Seridó, Apodi, Bodó, Angicos e em todo o RN”, afirmou.

O parlamentar enfatizou que a suspensão do pagamento em seis meses resultará numa economia da ordem de R$ 65 milhões de reais.

“Que podem ser muito bem investidos nos hospitais Walfredo Gurgel e Tarcísio Maia, na compra de insumos básicos e equipamentos nesse período crítico”, destacou.

Allyson pediu atenção especial da governadora no combate ao Coronavírus no município de Mossoró. Lembrou que já foram registrados seis óbitos devido à doença que ele provoca , cenário preocupante por estar localizado na divisa com o Ceará, epicentro dos casos na região Nordeste.

“Vivemos uma situação delicada em Mossoró. Mossoró atende não somente os casos da cidade como também de toda a região Oeste e outras áreas e precisa de mais atenção”, afirmou.

Allyson também parabenizou a equipe de servidores do Hospital Regional Tarcísio Maia e empresários de Mossoró que somaram forças e instalaram 10 leitos de UTI nessa unidade hospitalar.

“Parabenizo os empresários e a sociedade civil que tiveram essa iniciativa muito importante para a saúde de Mossoró e região", concluiu.