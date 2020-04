Na manhã desta segunda-feira (13) o vereador Gilberto Diógenes protocolou ofício junto à Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), solicitando o remanejamento de 10% dos recursos que seriam destinados ao Mossoró Cidade Junina (MCJ) para ações que possam amparar os trabalhadores da cultura local em caráter emergencial.

O vereador está preocupado com a situação dos artistas locais neste período da pandemia ocasionada pelo coronavírus, visto que muitos vivem apenas da arte.

Com bares e restaurantes fechados, conforme as orientações dos órgãos de Saúde, muitos artistas já começam a passar dificuldades por não poderem realizar apresentações e mesmo comercializar seus produtos de forma mais ampla.

Desta forma, o vereador cobra ainda do Poder Público que abra editais para fomentar ações via internet, mas vê no remanejamento desta pequena parte dos recursos do MCJ, a forma mais efetiva para o socorro destes trabalhadores.

“São recursos que, de certa forma, já seriam destinados a uma parcela destes artistas durante o evento, então, nada mais justo que se transfira para eles neste momento de grave crise. Os outros 90%, claro, também defendemos que sejam destinados ao combate ao Covid-19”, comenta Gilberto.