Isolda e Cipriano conversam sobre prevenção à Covid em Mossoró

Nesta quarta-feira (15), as 19h, a deputada estadual Isolda Dantas realizará uma conversa ao vivo, em seu Instagram, com o Secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia.

A conversa terá como tema: “Hora de afrouxar ou manter as medidas de proteção ao Covid?”. O objetivo é debater e pensar estratégias de prevenção à Covid-19, especialmente em Mossoró, que apresenta uma realidade preocupante.

No momento, Mossoró é a 9ª região com maior coeficiente de mortalidade no país. Dos 18 óbitos por covid no Estado, 6 foram em Mossoró, ultrapassando a capital potiguar na incidência de casos a cada 100 mil habitantes.

De acordo com dados do mais recente Boletim Epidemiológico da Sesap, são 79 casos confirmados do Coronavírus na cidade.

Para a Sesap, a região Oeste vive uma situação específica em relação ao contágio. A proximidade com o estado do Ceará, uma região muito afetada, é um dos fatores.

Isolda também ressalta o descumprimento de medidas de prevenção e isolamento social, que têm o objetivo de impedir aglomerações e o alastramento do vírus.

“Acreditamos que seguindo as recomendações de isolamento é possível diminuir o contágio em massa, como aconteceu em outros países. Não é hora de afrouxar as medidas de prevenção, muito pelo contrário!”, defende a deputada.

A população poderá acompanhar e interagir com a deputada e o secretário por meio do Instagram @isoldadantaspt.