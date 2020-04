Senador quer ampliar benefício de desconto nas tarifas de energia

O Senador Jean Paul Prates defendeu, nesta terça-feira (14), a ampliação das categorias beneficiadas pela MP 950/2020, que isenta do pagamento da conta de luz as famílias de baixa renda.

Em emenda apresentada à Medida Provisória, o parlamentar quer que sejam estendidos os descontos de 100% à tarifa dos beneficiados pelo auxílio emergencial (trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados).

Além de aumentar o número de categorias beneficiadas, Jean Paul Prates propõe elevar a faixa de desconto em 30 kWh/mês, passando dos atuais 220 propostos pelo governo para 250 kwh/mês.

Jean Paul afirma que a pandemia do coronavírus terá efeitos dramáticos na economia brasileira e na vida da população.

“Cabe ao Poder Executivo encaminhar medidas adicionais que colaborem com a subsistência da população mais carente. De modo semelhante, e em atuação subsidiária, é dever do Poder Legislativo garantir que, diante da inércia do Governo Federal, o trabalhador e a trabalhadora do Brasil não fiquem desguarnecidos”, justifica.

PROJETO

O auxílio emergencial estabelecido, na Lei 13.982/2020, garante R$ 600,00 mensais à grande parte da população trabalhadora brasileira afetada pelo novo coronavírus.

No final de março, o Senado aprovou um projeto de lei que aumentou o número de categorias beneficiadas pelo auxílio emergencial.

Caso seja aprovado pela Câmara dos Deputados, os pescadores profissionais artesanais, aquicultores, cooperados ou associados em cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, caminhoneiros, entregadores de aplicativo, diaristas, garimpeiros, trabalhadores intermitentes com contrato ativo, agentes de turismo, guias de turismo e trabalhadores das artes e da cultura (autores e artistas) também poderão receber o benefícios.

Também receberão o auxílio emergencial mães menores de 18 anos, feirantes, barraqueiros de praia, ambulantes, camelôs, garçons, marisqueiros, manicures e pedicures, além de atletas, fisioterapeutas e nutricionistas autônomos.

FIQUE POR DENTRO

A Medida Provisória apresentada, na semana passada pelo Governo Federal, altera a LEI Nº 12.212/2010 e isenta do pagamento da conta de luz as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que tenham moradores que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social.

De acordo com a proposta, as famílias que consumirem até 220 kWh/mês não pagarão a conta de energia até o final de junho.

O consumo acima de 220 kWh não receberá desconto. A Câmara e o Senado têm 16 dias para votar as Medidas Provisórias durante a epidemia de coronavírus.