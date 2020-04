FORO: Secretário-adjunto fala da pandemia em Mossoró e do hospital de campanha

O Foro de Moscow desta quarta-feira (15) destaca, entre outros temas, a construção do hospital de campanha em Mossoró pela prefeitura. Para isso, o entrevistado do dia será o secretário-adjunto do Estado, Petrônio Spinelli, que falará sobre a estrutura e o enfrentamento da pandemia.

Destacamos também a iminência da demissão do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. O programa será transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso É importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

Siga a Agência Moscow no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no Youtube para receber as notificações e escute pelo Spotify.