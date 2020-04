Governo informa a contratação de 60 novos leitos para casos de Covid-19

O Governo do Rio Grande do Norte contratou, junto à Liga Norte-riograndense contra o Câncer, 60 leitos para assistência aos casos de Covid-19 no estado.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (15) pelo secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, em entrevista coletiva aos veículos de comunicação para atualização das ações do Governo no combate ao novo coronavírus.

Os 60 leitos estão em duas unidades da Liga, em Natal. Vinte deles serão destinados a pacientes oncológicos críticos e 40 para assistência ventilatória não invasiva.

O quadro de ocorrências até a manhã deste dia 15 é de 2.247 casos suspeitos, 399 confirmados e 19 óbitos. Seis das mortes estão em investigação.

Na rede hospitalar do RN estão internados 106 pacientes, sendo 54 pessoas na rede pública e 52 na rede privada. Deste total de 106 pacientes, 38 estão em UTI, 20 em internação semi-intensiva e 48 em leitos clínicos.

Outro dado apresentado apontou que através do Laboratório Central (Lacen) o Governo do RN realizou 2.994 testes rápidos para identificação de contaminação. Um total de 2.665 testes foram descartados.

O Governo do Estado também avança na execução do plano assistencial para atendimentos aos casos de coronavírus.

"Continuamos trabalhando para avançar na implementação de leitos na rede própria nas quatro regiões do Estado. Estamos consolidando acordo e contrato com hospital privado em Mossoró e lançaremos amanhã uma chamada à rede privada para contratação de leitos disponíveis para suprir a necessidade, caso a rede pública não seja suficiente. Também nesta quinta-feira (16), o Governo abre as inscrições para profissionais de saúde utilizarem o Hotel Barreira Roxa no período de descanso como forma de proteger suas famílias. São ofertadas 150 vagas", informou Cipriano.

Entre outras medidas adotadas, estão a ocupação de espaço já disponibilizado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante para implantação de 100 leitos que poderão atender aquele município, cidades do Mato Grande e a Zona Norte de Natal e entendimentos com a Prefeitura de Parnamirim para oferta de leitos de retaguarda.

Para próxima semana, está prevista a chegada de 30 novos ventiladores adquiridos pelo Consórcio Nordeste. Até o final desta semana, os municípios do RN irão receber os testes rápidos para identificação do novo coronavírus. Militares do Exército estão hoje fazendo doação de sangue no Seridó e ações de desinfecção de ambientes.

"O curso da pandemia está em caráter de crescimento até o início de maio. Precisamos evitar o colapso do sistema de saúde, evitar mortes e defender a vida. Por isso, cada dia se torna mais importante ficar em casa, proteger os mais vulneráveis, respeitar os decretos do Governo por que visam interromper o contágio. Não podemos relaxar, é preciso conter novos casos e só iremos conseguir com a colaboração de todos, respeitando o isolamento, mantendo a vigilância e estabelecendo redes de solidariedade com todos em todo o Estado", considerou Cipriano Maia.

O diretor do Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, o médico infectologista André Prudente, informou que nenhum profissional naquela unidade foi positivado para Coronavírus e falou sobre a utilização dos insumos e equipamentos.

"Não temos desabastecimento de equipamentos individuais de proteção (EPIs). Estamos usando o estoque fornecido pelo Estado e tivemos doações da população. Mas é preciso novas remessas porque não sabemos até quando vai durar a pandemia e há dificuldade de abastecimento devido a grande demanda".

Antes de finalizar sua participação, André Prudente confirmou o uso de Cloroquina no Giselda Trigueiro para os casos graves como está previsto no protocolo do Ministério da Saúde e disse que hoje o hospital está fazendo uso de 4 ventiladores em pacientes internados e dispõe de mais 18.