Prefeitura de Mossoró anuncia entrega de kits da merenda para estudantes

Após diversas cobranças da população e também de autoridades da cidade, a Prefeitura de Mossoró anunciou as datas que os kits de merenda escolar serão entregues às famílias de estudantes matriculados na redes municipal de ensino.

De acordo com a publicação, os alimentos começam a ser entregues nesta sexta-feira (17), em três unidades de educação infantil da cidade. A distribuição segue até o dia 22 de abril. (Veja o cronograma no final da matéria).

A entrega dos alimentos acontece como medida do plano de contingenciamento, autorizada pelo Governo Federal em 7 de abril.

Devido a pandemia do Coronavírus as aulas estão suspensas e o período do recesso escolar foi antecipado para este mês de abril.

Em contrapartida, para garantir que os quase 21 mil alunos continuem tendo acesso à alimentação escolar, cada unidade de ensino realizará a entrega dos kits aos seus respectivos alunos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a entrega dos kits deverá ser realizada pessoalmente pelo diretor da unidade, com auxílio de equipe, obedecendo as orientações de segurança e prevenção à Covid-19:

I – Assegurar o distanciamento social organizando filas com distância mínima de 1,5m entre as pessoas, controle de acesso de uma pessoa por família.

II – Higienização regular dos ambientes em que acontecem a entrega dos kits, bem como o uso de máscaras pela equipe envolvida na entrega.

III – Garantir a disponibilização de álcool gel 70% em locais fixos de fácil visualização durante a ação.

Ao todo, segundo a prefeitura, serão entregues 1.910, kits nas UEIs da região oeste e zona rural do município. A entrega dos kits básicos de alimentação começará às 8h.

“As entregas feitas pelas unidades de educação dependem totalmente do repasse que deverá ser feito pelo fornecedor vencedor do certame. A medida que os alimentos forem enviados pelo fornecedor às escolas, a entrega às famílias será realizada”, explicou Magali Delfino, secretária municipal de Educação.

VEJA O CRONOGRAMA DE ENTREGA:

Dia 17/04

UEI Adalgisa Fernandes – 264 kits

UEI Dulce Escóssia – 139 kits

UEI Maria Dolores – 99 kits

Dia 18/04

UEI Maria Salém – 247 kits

UEI Júlio Galdino – 215 kits

UEI Maria Socorro – 50 kits

Dia 20/04 – Zona rural

UEI Alvorecer – 96 kits

UEI Tia Aldaniza – 187 kits

UEI Poço 10 – 15 kits

UEI Apama – 17 kits

Dia 22/04

UEI Eva Maria – 344 kits

UEI Maria Zélia – 179 kits

UEI Menino Jesus – 134 kits

UEI Santa Terezinha – 178 kits