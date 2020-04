Foro: Bolsonaristas fazem carreata em Mossoró em favor da pandemia

O Foro de Moscow desta quinta-feira (16) segue falando de coronavírus e de uma movimentação inusitada que busca impedir que recursos venham para Mossoró e para o RN para o combate à pandemia. O programa ainda entrevista Max Medeiros, coordenador de promoção cultural da Fundação José Augusto, que fala das políticas e dos editais emergenciais para os artistas neste período

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia

