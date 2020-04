Fila em Mossoró para receber medicamento de alto custo revolta pacientes

Uma fila enorme de familiares e até pacientes que precisam de medicamento de alto custo se forma todos os dias na II Unidade Regional de Saúde de Mossoró.

A II Ursap atende, em média, 150 pessoas de Mossoró e de outras 13 cidades da região. Maria Gonçalves veio de Baraúna e não conseguiu entrar para receber.

Um senhor de mais ou menos 60 anos ficou indignado, pois é de Grossos, disse que teve dificuldades para conseguir chegar em Mossoró e também não recebeu.

Uma senhora chamada Mazé disse se deslocou do bairro Santo Antônio e chegou na II URSAP ao clarear do dia e conseguiu entrar. Ela reclama que se não for assim, não recebe.

A gerente da II URSAP, Emiliana Bezerra, lamenta o quadro e disse que assim como outras instituições o órgão não estava preparado para a pandemia.

Emiliana disse que vários servidores se afastaram devido ao coronavírus, que está adotando medidas e que espera resolver a situação em 15 dias.

Confira entrevista com Emiliana Bezerra.