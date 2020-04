Estudantes da área de saúde como medicina, enfermagem, fisioterapia, dentre outros, pedem adesão de Mossoró ao Programa “Brasil Conta Comigo” a fim de que possam ser chamados para atuar no combate ao coronavírus.

O governo do Estado já aderiu ao programa. Em campanha, os estudantes mossoroenses procuraram a deputada Isolda Dantas que oficializou solicitação junto à gestão do município.

A ação coordenada pelos ministérios da Educação e Saúde foi publicada no dia 1 de abril para contar com o apoio excepcional e temporário dos alunos da área de saúde para atuarem no SUS.

Serão chamados alunos dos 5° e 6° ano dos cursos de Medicina e do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia, devidamente matriculados em instituições de ensino superior que integram o sistema federal de ensino.

“Neste momento em que os profissionais de saúde são tão necessários, a adesão municipal ao programa que permite a atuação de estudantes não pode ser um entrave para que tenhamos mais guerreiros e guerreiras na batalha para vencer a Covid-19”, afirma Isolda.