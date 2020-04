Hospital São Luiz será transformado em unidade de campanha pela APAMIM

A governadora Fátima Bezerra disse em entrevista ao Cenário Político da TCM, no início da noite desta sexta-feira, 17, que a contratação do Hospital São Luiz, saiu través da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró.

A negociação para contratar o hospital foi tentada direto com o Governo do Estado, porém o negócio não foi fechado. Após a declaração da governadora, a reportagem do PORTAL MOSSORO HOJE, caiu em campo para levantar os detalhes.

A negociação para transformar o Hospital São Luiz num hospital de campanha para pacientes com covid-19 partiu dos promotores de Justiça de Mossoró, da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe de Intervenção Judicial da APAMIM.

Os promotores de Justiça, observando a necessidade urgente de ser resolver a situação, propuseram um Termo de Ajustamento de Conduta, entre Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró e Apamim, para arrendar o Hospital São Luiz.

O TAC está sendo assinado pelo secretário de Saúde do Estado Cipriano Maia Vasconcelos, pela secretária de Saúde de Mossoró, Saudade Azevedo, pelos promotores Gledson Gadelha, do MPT, Rodrigo Pessoa, do MPRN, e Larizza Queiroz, da APAMI.

Assinaram também o procurador geral do Estado, Luiz Antônio Marinho da Silva, a procuradora geral do município de Mossoró, Karina Martha F. d S. Vasconcelos e o promotor Carlos Henrique Haper Cox, do Laboratório de Orçamento e Polícias Públicas do Rio Grande do Norte.

O processo deve ser concluído já neste sábado, ocasião que o promotor Rodrigo Pessoa de Morais deve divulgar nota já detalhando a negociação, como será o custeio, a gestão, assim como o número de leitos que será disponibilizado na unidade.

Como forma de tranquilizar a população de Mossoró e região, a secretária Maria da Saudade Azevedo Moreira e a interventora da APAMIM Larizza Souza Queiroz, devem divulgar comunicado conjunto, também neste sábado, a exemplo do Ministério Público, sobre a conclusão do processo.

O projeto é colocar o hospital em funcionamento o mais rápido possível. O local atualmente tem 25 respiradores, ou seja, será possível instalar de imediato 25 leitos de UTI e pelo menos 75 de UCI. Será necessário mais equipamentos e profissionais de saúde.

Mossoró já conta com o Hospital Tarcísio Maia, com 27 leitos, sendo que 20 de UTI e 7 de UPI; com o Hospital Wilson Rosado, que tem contratado 11 leitos de UTI pelo SUS; com o Hospital Maternidade Almeida Castro, com 10 leitos de UTI do SUS para as mulheres grávidas.

Tem também a estrutura que está sendo montada na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte e o Hospital da Policia Militar.

Recursos

Ainda na entrevista aos jornalistas Carol Ribeiro e Vanúvio Praxedes, a governadora Fátima Bezerra se queixou que até agora só recebeu R$ 29 milhões para investir em todo o Estado contra o Covid-19. Ela disse que quer abrir leitos em Pau dos Ferros, Apodi e Assu, além dos 170 que prometeu em Mossoró. Ela adiantou também que a Bancada Federal do Rio Grande do Norte conseguiu, também, R$ 33 milhões, direcionando emendas para ser usada contra a Covid-19.