W Solidário distribui seis toneladas de alimentos em Mossoró

A entrega foi feita nesta sexta-feira, dia 17, contando com empresários e muitos voluntários. A comunidade escolhida foi o Alto Sumaré, mulheres grávidas e ao instituto de apoio aos pacientes com câncer

Através da W. Solidário (entidade filantrópica do cantor Wesley Safadão) grupo de empresários e profissionais liberais de Mossoró doaram 6 toneladas de alimentos para distribuir numa comunidade carente e duas instituições da capital do este.

A entrega foi feita nesta sexta-feira, dia 17, contando com empresários e muitos voluntários. A comunidade escolhida foi o Alto Sumaré. O trabalho de distribuição recebeu a cobertura do apresentador e locutor Railson Carlos, que é amigo do cantor Wesley Safadão.

Também estavam presentes cobrindo a entrega das cestas uma equipe de jornalismo da TCM, da FM 95 e do Portal MOSSORÓ HOJE. Está sendo produzido um vídeo para ser enviado ao cantor da entrega. O empresário Buxexa, também amigo do canto, estava presente.

No Sumaré, o primeiro passo foi dezenas de voluntários da W Solidário percorrerem as ruas do bairro, passando de casa em casa, identificando as famílias mais carentes e entregando uma autorização para receber a cesta básica no caminhão da W Solidário.

“Chegou num tempo certo”, diz dona de casa a receber a ajuda.

No Hospital Maternidade Almeida Castro, a W. Solidário entregou 30 cestas básicas, com orientação para serem distribuídas para mães carentes de Mossoró, que estão procurando a entidade para ter seus filhos. A entrega será feita pela Assistência Social.

A outra entidade escolhida para receber o apoio, foi a Unidade de Apoio ao Paciente com Câncer, que fica localizado nas imediações do Hospital Regional Tarcísio Maia, no bairro Aeroporto I. A entidade recebeu 50 cestas básicas.

A gerente do local, Ana Klébia chorou ao receber a doação da W. Solidário.

Ana Klébia falou que a dispensa já estava vazia e já tinha pedido ajuda até ao padre Flávio Augusto e não havia conseguido. Ela disse que rezou pedindo a intercessão de Santa Rita de Cássia e a Nossa Senhora dos Impossíveis.

Segue.