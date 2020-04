Fátima e outros 19 governadores assinam carta em defesa da democracia

Neste domingo (19) o Fórum Nacional de Governadores liberou uma carta em apoio aos presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, diante da postura do Presidente Jair Bolsonaro durante manifestação realizada em Brasília.

O documento, assinado pela Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e por outros 19 governadores, reconhece o empenho com que Alcolumbre e Maia vêm trabalhando no combate à pandemia do coronavírus e diz que o discurso do presidente afronta a democracia.

Na carta, os governadores ainda explicam que toda ação que vêm sendo tomada para frear a doença, tem sido “pautada pelos indicativos da ciência, por orientação de profissionais da saúde e pela experiência de países que já enfrentaram etapas mais duras da pandemia, buscando, neste caso, evitar as escolhas malsucedidas e seguir as exitosas”.

Lembra, ainda, que é fundamental, neste momento, superar as diferenças através do esforço do diálogo democrático e “desprovido de vaidade”.

“A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar muito acima de interesses políticos, em especial nesse momento de crise”.

Em uma publicação nas suas redes sociais, Fátima Bezerra disse que assinou a carta aberta de hoje em defesa da Democracia. “Nada que afronte a Constituição Brasileira deve ser tolerado. Além do quê, a hora é de união e responsabilidade pela vida das pessoas. Partidarizar um momento como esse é inconcebível”.