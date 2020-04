PMRN recebe 15 mil máscaras para proteção de policiais contra a Covid-19

O Governo do Rio Grande do Norte distribuiu 15 mil máscaras de proteção para a Polícia Militar do estado, destinadas ao combate da pandemia do novo coronavírus.

A ação faz parte do programa RN+Protegido, lançado pelo governo com o objetivo de distribuir, gratuitamente, 7 milhões de máscaras de proteção produzidas em 78 oficinas do Pró-Sertão.

O Programa deve atender preferencialmente a trabalhadores de serviços essenciais, profissionais de saúde, instituições de Longa Permanência para idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, servidores estaduais que não estejam em trabalho remoto e a população em geral com renda de até três salários mínimos.

O Governo investe nesta etapa R$ 3 milhões através do Governo Cidadão (valor em licitação para a produção de 3 milhões de máscaras). Mais de 4,5 mil costureiras que irão trabalhar na produção dos itens são beneficiadas diretamente em todo o Estado.

Além da PMRN, também receberam máscaras: Sesap, Polícia Civil, Itep, Corpo de Bombeiros, Seap, Sethas, Programa RN+Unido, Sindlimp, Fetronor, SindiCadRN, SindPesca, SintorRN, SetCERN, Assurn, Ceasa, Cecafes e Feiras livres.

As entregas dos EPIs através do Programa acontecerão sempre nas sexta-feira.