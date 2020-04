Foro de Moscow: carreata pró-pandemia fracassa e lojas não respeitam decreto

O Foro de Moscow desta segunda-feira (20) trata das declarações de Bolsonaro a seu público que apoia intervenção militar e a reedição do AI5, contras as instituições como congresso e STF. O advogado e professor Olavo Hamilton comenta as declarações. O Foro também analisa a carreta pró-pandemia em Mossoró e lojas do comércio que insistem em descumprir o decreto do governo. Veja também a situação de alguns estados que estão entrando em colapso.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

Siga a Agência Moscow no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no Youtube para receber as notificações e escute pelo Spotify.