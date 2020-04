Caixa vai antecipar crédito da segunda parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar o crédito da parcela 2 para os beneficiários elegíveis do Cadastro Único e para os que se inscreverem no aplicativo ou no site auxilio.caixa.gov.br.

O calendário de pagamento da segunda parcela terá início na quinta-feira (23), para aqueles que já receberam a primeira parcela.

Confira o calendário:





Até esta segunda-feira (20) o banco já creditou mais de R $ 16,3 bilhões para 24,2 milhões de brasileiros. Até às 16 horas, 42,2 milhões de cidadãos já haviam se cadastrado para receber benefícios.





ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE

A lei 13.982 / 2020 estabelece os requisitos de quem tem direito a receber o Auxílio Emergencial. Todos os requisitos previstos nessa legislação devem ser observados pelo direito ao receber benefícios.

A Caixa disponibiliza o aplicativo e o site para registro e acompanhamento de solicitações de auxílio. As informações coletadas por esses canais são registradas no Dataprev para avaliação dos requisitos previstos na lei.

A Dataprev é responsável por verificar e informar à Caixa os cidadãos elegíveis e o valor do benefício, bem como informar os inelegíveis e o motivo da não aprovação.

Após concluído o processo de análise, que foi feito em lotes de milhões de inscrições, como informações são homologadas pelo Ministério da Cidadania e encaminhadas ao banco, que, então, realiza o pagamento ou recebe.

Vale lembrar que, para aqueles que recebem o Bolsa Família, uma avaliação de elegibilidade automática. Quem tem direito, recebe o crédito de auxílio no mesmo calendário e forma de benefício regular.

Os cidadãos inscritos no CadÚnico até 20/03/2020 que cumprem os requisitos legais, não fazem parte do Bolsa Família e têm conta na Caixa ou no Banco do Brasil, recebem o crédito de forma automática. No caso daqueles sem conta, o crédito é feito na Poupança Social Digital da Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem..

SAQUE EM ESPÉCIE

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expor empregados, parceiros e clientes com risco de contágio, Caixa criou um calendário de saque.

Os recursos creditados na economia digital podem ser usados ​​por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços.

Quem indica a conta bancária anterior ou recebe os R$ 600 em substituição ao Bolsa Família, não tem restrição para saque.

Segue o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas: