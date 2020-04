Número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil sobe para 2.769

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 7h50 desta quarta-feira (22), 43.592 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 2.769 mortes pela Covid-19.

Os estados com o maior número de mortes são São Paulo (1.093), Rio de Janeiro (461) e Pernambuco (260), número que crescem em ritmo acelerado: são mais de mil nos últimos sete dias.

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde desta terça (21) indicava 43.079 casos e 2.741 mortes no país.

No Rio Grande do Norte, até o último boletim divulgado pela secretaria de saúde, o estado possuía 608 casos confirmados, 2.754 suspeitos, 2.575 descartados, 28 óbitos e 161 pessoas recuperadas.