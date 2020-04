Pediatras de Mossoró cobram da Prefeitura 3 meses de salários em atraso

Nesta quarta-feira (22) a Neo Clínica SS, composta por médicos pediatras, neonatologistas e intensivistas pediátricos, dentre outras especialidades, emitiu uma nota cobrando da Prefeitura de Mossoró os pagamentos atrasados ao médicos pediatras.

De acordo com a nota, a PMM deve os ao médicos os pagamentos de plantões e visitas médicas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

“Esses serviços foram prestados diariamente e de forma ininterrupta, por força de uma intervenção da justiça federal, devido à urgência desses trabalhos para a sociedade. Apesar dos serviços terem sido efetivamente prestados com todo zelo profissional, a Prefeitura de Mossoró não estabeleceu qualquer plano de pagamento, para remunerar os médicos da Neo Clínica SS”, disse a nota.

Os profissionais também enfatizam que existem vários médicos afastados atualmente dos seus serviços habituais, devido à situação de pandemia do Covid-19. Vários deles adoeceram e outros estão na área de risco da doença. “Assim, aumenta a necessidade de pagamento e de resposta da Prefeitura de Mossoró, que ignora essas reclamações”.

O fato de vários dos profissionais não estarem conseguindo manter o ritmo habitual de trabalho é um agravante da situação. Além disso, aqueles que estão em atividade se sobrecarregam e expõem a si e as suas respectiva famílias a situações de risco.





CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“Não queremos ser heróis, queremos respeito”. A Neo Clínica SS, sociedade constituída por médicos pediatras, neonatologistas e intensivistas pediátricos, dentre outras subespecialidades, que atua no atendimento a recém nascidos em sala de parto, UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, alojamento conjunto, além de UTI Pediátrica, enfermaria pediátrica e pronto-socorro infantil, a favor da população usuária do SUS, no âmbito das instalações do Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), Hospital Wilson Rosado (HWR) e Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM), vem a público cobrar das autoridades competentes a quitação dos débitos referentes a todos os plantões e visitas médicas, executados em caráter ininterrupto, durante todos os dias dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

À época estes serviços eram prestados à população, por força de intervenção da justiça federal, recebendo do Município de Mossoró de forma indenizatória, sem existir nenhuma definição para pagamento, que acumulam nesta data em torno de 5 meses de atraso!

Considerando a atual situação de pandemia pelo novo coronavírus, a quitação destes débitos configura não somente uma questão de bom senso, mas também a garantia do mínimo de dignidade para profissionais que seguem trabalhando expostos a tantos riscos a si próprios e a suas famílias, apesar de não terem sequer recebido tal remuneração. Todo aquele que trabalha merece receber o que lhe é de direito.

Há inclusive diversos profissionais que já adoeceram ou que estão afastados por compor grupo de risco para a COVID-19, impossibilitados de trabalhar, dependendo hoje do pagamento dos meses atrasados supracitados para seu sustento. Por outro lado, há grande desestímulo dos profissionais que por ora encontram-se sobrecarregados com a cobertura extra de escalas médicas, apesar de não termos, nós, em nenhum momento, faltado com nosso compromisso com a vida e o cuidado dos nossos pacientes.

Certo de contarmos com o apoio e compreensão da sociedade como um todo, clamamos por respeito e uma resposta das autoridades competentes.

Atenciosamente, Mossoró, 22 de abril de 2020.

DRA. ALESSANDRA FIRMINO DIÓGENES

DR. ALEXANDRE MAGNUS S NOBRE

DRA. ANA KARINA DE SOUSA F LUZ

DRA. ANA MARIA CAVALCANTE LOPES

DRA. ANA PRISCYLA MEIRA DA SILVA

DRA. CATHARINA HELENA G DE HOLANDA

DRA. CINARA DE OLIVEIRA VIEIRA

DRA. CINTYA CIBELY MARTINS MEDEIROS

DRA. DANIELA PEREIRA MAIA THIELKE

DRA. EDVIS SANTOS SOARES SERAFIM

DR. FRANCISCO SIDIONE TEIXEIRA DE SOUZA

DRA. GILVANDA PEIXOTO COSTA

DRA. GISÉLIA FERREIRA DE MORAIS

DR. GLEDSON EMANUEL DE O CAVALCANTE

DRA. ILANA FERNANDES F URSULINO

DRA. JACQUELINE FREITAS MAMEDE BORGES

DR. JOSÉ HERIBERTO ALVES BEZERRA

DRA. LAURA JANNE LIMA ARAGÃO

DR. LUIZ GONZAGA DA SILVA GUERRA

DRA. MARIANA VERAS DINIZ MAIA

DRA. MARINA ARAÚJO DUARTE

DRA. MARINA TARGINO BEZERRA ALVES

DR. MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA

DRA. NICOLY SUELLY S ALMEIDA ACIOLY

DR. PAULO ALFREDO SIMONETTI GOMES

DR. PAULO DIOGO DE OLIVEIRA FERREIRA

DRA. RAPHAELLA CAVALCANTE ALVES

DRA. REGINA CELIA FERNANDES R CAMPELO

DRA. ROBERTA MARTINS FONSECA

DRA. ROSA MARIA ALVES SEMENTE

DRA. VITÓRIA RÉGIA PEREIRA ALBUQUERQUE

DR. WATSON PEIXOTO COSTA