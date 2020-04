“Aceitou de forma sorrateira a nomeação", diz reitor eleito do IF

O senador Jean Paul Prates e o professor José Arnóbio reforçaram que realmente foi um golpe no IFRN e que isto é um balão de ensaio do que o Governo Federal quer fazer em todas as universidades e institutos federais do País

O reitor eleito do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, José Arnóbio, disse que o professor Josué Moreira aceitou de forma sorrateira a nomeação para assumir o cargo de reitor dos IFs no Rio Grande do Norte.



O senador Jean Paul Prates, também em entrevista aos jornalistas Bruno Barreto e William Robsom, no Foro de Moscow, afirmou que a intervenção foi totalmente ilegal e que a justiça será acionada ainda esta semana para que a Legislação seja respeitada.

Do ponto de vista político, tanto o professor José Arnóbio como o senador Jean Paul, observam que o Governo Federal, através do Ministério da Educação, está criando uma espécie de balão de ensaio para fazer uma intervenção em todas universidades e IFs do País.

Estas e outras informações igualmente importantes, foram destacadas nesta entrevista.

José Arnóbio, em suas considerações iniciais, afirma que Josué Moreira está assumindo de forma sorrateira.

O senador Jean Paul Prates, que é advogado e economista, reforça que o IF sofreu uma "patada", do MEC

Para o senador Jean Paul, o presidente Bolsonaro vive enclausurado numa bolha digital, que não retrata a realidade. É fabricada em laboratório, que ficou conhecido como gabinete do ódio.

O reitor José Arnóbio aponta que a intervenção foi totalmente politiqueira e altamente prejudicial aos IFs. "Não acreditava que fosse ter coragem de fazer o que fizeram, diz José Arnóbio. Reclama que o Governo Bolsonaro está fazendo exatamente o que acusava que o PT havia feito nos governos passado: está aparelhando o Estado.

Reitor eleito foi vítima de armação e responde sindicância interna no IF. Afirma que já tem todas as provas para sua inocência e que aguarda só o caso ser julgado internamente.

O senador Jean Paul Prates mostra que a intervenção no IF fere a legislação e que será acionado o Poder Judiciário e também mobilizado os professores e alunos da instituição para reverter o quadro.

O senador Jean Paul Prates disse que o Brasil está no alambrado de um regime ditadorial e cita exemples da França, da Alemanha e lembra que o papel os político é alertar a sociedade.

Para senador, a fumaça do bom direito assiste ao reitor eleitor José Arnóbio, do IFRN

Esta entrevista foi concedida aos jornalistas Bruno Barreto e William Robsom ao meio dia desta terça-feira, dia 21 de abril de 2020, via conferência.

Além de tratar sobre a intervenção ilegal no IFRN, o reitor José Arnóbio e o senador Jean Paul Prates também trataram sobre a politica nacional. Entre outras declarações, o senador destacou que o PT não deve pedir o impeachment do presidente Bolsonaro e sim reforçar os outros partidos que protagonizar este quadro.

Está disponível na ÍNTEGRA .