Foro de Moscow: quem terá de arriscar a vida em nome do lucro dos empresários?

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar

O Foro de Moscow desta quarta-feira (22) destaca o movimento de comerciantes mossoroenses pela reabertura do comércio, o que geraria aglomerações e alta incidência de contaminação por covid-19 na cidade. Veja entrevista com o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio (SECOM), Carlos Antônio, para falar do assunto. Conheça também o jovem que troca os seus desenhos por cestas básicas para ajudar pessoas neste período de pandemia.

O Foro também fala da possibilidade de ampliação das restrições e da quarentena pela governadora Fátima Bezerra.

