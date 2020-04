Bombeiros alertam para cuidados com raios durante o período chuvoso

Apesar de serem fenômenos comuns neste período e na região, a grande quantidade de raios que caíram duram as chuvas dos últimos dia em Mossoró,nos município do alto oeste e do litoral deixaram a população assustada.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo. Anualmente, cerca de 100 pessoas morrem em decorrência do fenômeno, sendo que 45% dos óbitos ocorrem no verão.

Pensando em deixar a população mais prevenida com relação a esse tipo de fenômeno natural, o Corpo de Bombeiros Militar reuniu algumas orientações sobre como reagir diante dessa situação.

Com a pandemia do coronavírus e as orientações de isolamento social, muitas pessoas estão aproveitando o momento em que estão em casa para tomar banho de chuvas.

A orientação é que deve ser evitado o banho quando o tempo forma nuvens muito carregadas carregadas e escuras. O ideal é abrigar-se em um ambiente fechado evitar ficar próximo ou embaixo de árvores.

Deve-se evitar locais aberto como estacionamentos, praias e campos de futebol. “Caso não haja nenhum abrigo por perto, fique agachado, com os pés juntos, até a tempestade passar e não deite no chão”, alerta o CBM.

Dentro de casa, os cuidados devem ser voltados para o manuseio de equipamentos elétricos durante as tempestades.

Por nenhuma hipótese deve-se fazer uso de celular ligado à tomada durante tempestades. O ideal também é não ficar próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas.

Ao perceber a ocorrência de raios, é aconselhável retirar equipamentos elétricos das tomadas, para evitar que eles sejam danificados.