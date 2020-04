O fisioterapeuta Richard Ramon de Medeiros, do município de Tibau, que foi o segundo caso a ser confirmado com a Covid-19, está recuperado. Ele recebeu a confirmação nesta quarta-feira, 22, após realizar novos exames.

Os primeiros sintomas sugestivos para Covid-19 apresentados em Ramon foram no dia 27 de março, quando de imediato já iniciou o isolamento domiciliar, afastando-se de suas atividades profissionais, assim como de seu convívio familiar e social.

No dia 3 de abril foi realizado o teste Swab, que são os métodos laboratoriais para diagnóstico da Covid-19, sendo confirmado positivo no dia 13 de abril, razão que continuou em isolamento, seguindo todas as medidas, mesmo já estando com ausência dos sintomas.

Nesta quarta-feira (22), após receber a confirmação da cura gravou vídeo agradecendo a todos e externou sua gratidão a quem lhe apoiou e demonstrou sua felicidade em está recuperado.

Mesmo diante do atual quadro da pandemia, o fisioterapeuta disse para a população de Tibau manter o isolamento social e ficar tranquila quanto a capacidade dos profissionais da saúde do município.

“Em momentos como esse é quase impossível manter a calma, mas é quase, não é impossível. A gente precisa manter essa calma para que vejamos a situação com mais clareza. Que a gente consiga passar juntos por toda essa situação”.

Com a cura de Ramon, o município de Tibau, que tinha dois casos confirmados, agora não tem mais nenhum, tendo em vista que o primeiro caso confirmado e curado foi do enfermeiro José Lucas, curado na semana passada.