Hospital da PM de Natal recebe 8 respiradores consertados pela Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) entregou na tarde desta quinta-feira (23) oito respiradores e três umidificadores para o Hospital da Polícia Militar (HPM) de Natal.

Os equipamentos, que pertencem ao Governo do Estado, foram consertados com orçamento próprio da Companhia.

A ação faz parte de uma mobilização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio), da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte (ACRN) e da Federação das Associações Comercias do Rio Grande do Norte (Facern) para apoiar o Estado no enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

Os equipamentos foram recebidos pelo Coronel Roberto Galvão, Diretor de Saúde da Polícia Militar. Durante a entrega, realizada na empresa que fez o conserto, o Coronel agradeceu em nome da Polícia e de toda a população.

“Com certeza a recuperação desses equipamentos será de enorme importância para o restabelecimento da saúde de inúmeros cidadãos do nosso Estado”, enfatiza Galvão.

Nesta primeira etapa, o valor investido pela Caern foi de R$54 mil. De acordo com o Diretor Presidente da Caern, Roberto Linhares, “esse é o primeiro de muitos outros gestos que a Caern vai fazer, levando, assim, um pouco de apoio para este momento de pandemia. Estão nos planos da companhia o conserto ou aquisição de outros equipamentos como esses, por exemplo.”

Durante a entrega também estiveram presentes o presidente da ACRN e diretor da Fecomércio, Schiavo Álvares; o presidente da CDL, José Lucena; o presidente da Facern, Itamar Manso Maciel, e; Raphael Álvares, chefe de gabinete da Caern.