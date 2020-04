A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) irá interditar trecho da avenida Alberto Maranhão, nas duas vias, na altura da Afonso Pena e Delfim Moreira, a partir das 9h, desta segunda-feira (27), em Mossoró.

A orientação é que os motoristas e pedestres evitem o trecho que possui diversas outras alternativas viárias para tráfego de veículos.

O serviço realizado será o conserto do coletor tronco de esgotos que rompeu devido a grande quantidade de efluentes de chuvas conectados irregularmente na tubulação.

A Caern prevê que parte da via seja liberada no final da tarde de terça-feira (28). O serviço poderá demorar mais tempo, caso ocorram chuvas.

De acordo com com a Caern, a manutenção exige cuidados redobrados com a segurança, pois a tubulação está a três metros de profundidade e a tubulação é de grande diâmetro.

“A execução deve ser feita seguindo todas as normas de segurança para proteger os empregados da Caern e a população. Mais uma vez, é importante pedir a população, que não se aproxime do serviço e aos veículos que contribuam com a movimentação dos caernianos que estarão executando o trabalho na rua”, disse a Caern.