Mossoró chega a 11 óbitos e é destaque nacional em mortes por coronavírus

Mossoró ganhou destaque nacional nesta segunda-feira (27) em uma matéria do UOL Notícias que mostra a incidência maior de casos de coronavírus no interior do Rio Grande do Norte.

A cidade, segunda maior do estado tem onze mortes confirmadas, uma morte a menos que Natal, e com uma população 71% menor que a capital potiguar.

A décima primeira morte em Mossoró foi confirmada na tarde desta segunda-feira, pela Secretaria de saúde do Município

De acordo com a secretaria de saúde do município, a vítima é uma mulher de 72 anos, com diabetes, alzheimer e hipertensão. Ele estava internada em um hospital privado desde o dia 21 de abril.

Pela manhã a secretaria já havia divulgado o resultado de um óbito que estava em investigação. Trata-se de um homem de 69 anos, com hipertensão e insuficiência cardíaca. Ele faleceu no dia 25 em um hospital público, sendo a 10ª morte na cidade.

Ainda segundo a matéria divulgada pelo UOL Notícias, a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde Pública do Estado, Alessandra Lucchesi, explica que um dos possíveis fatores para número de óbitos em Mossoró pode ser proximidade com o Ceará, que é o epicentro da pandemia no Nordeste.

"Há um fluxo muito intenso, têm vários pacientes do Ceará que são atendidos em Mossoró. Hoje isso não favorece ao cenário epidemiológico de Mossoró", afirma.

Confira a matéria na íntegra AQUI.