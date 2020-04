A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 001/2020, que visa a contratação emergencial e temporária de médicos clínicos e especialistas.

Os profissionais contratados deverão reforçar as equipes nas Unidades/Serviços de Saúde, nas ações e estratégias de enfrentamento e combate a Covid-19 no município. A contratação tem duração de 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período

De acordo com a prefeitura, das 24 vagas previstas no edital do PSS, 18 foram preenchidas, sendo 14 clínicos gerais, três urgencistas, e 1 infectologista.

A prefeitura também informou que não houve concorrência para preenchimento de parte das vagas para o cargo de urgencista, e para preenchimento da vaga para o cargo de pneumologista. Dois dos candidatos classificados declararam deficiência no ato da inscrição.

Os médicos clínicos e especialistas contratados vão atuar em uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, na forma de escala de plantão (6 plantões de 12 horas).

O PSS teve as inscrições prorrogada até as 23h59min do dia 24 de Abril de 2020. Mesmo com a prorrogação, não foram preenchidas todas as vagas disponíveis.

O Resultado final do PSS 001/2020 foi publicado na edição Número 559ª do Jornal Oficial de Mossoró, de 27 de abril. Acesse AQUI.