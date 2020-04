Prefeitura retira lixo e aguapés do Rio Mossoró para escoamento das águas

A secretaria de serviços urbanos da Prefeitura de Mossoró deu início ao trabalho de remoção de aguapés e lixo, como sacos plásticos e garrafas pet, jogados no Rio Mossoró.

Desde a semana passada o rio recebe as águas vindas dos reservatórios que sangram com as fortes chuvas que vêm caindo na região do médio oeste do estado.

Na quinta-feira, dia 23, o MOSSORÓ HOJE recebeu o registro de um leitor mostrando a que a barragem no Centro da cidade havia começado a sangrar.





De acordo com a prefeitura, a limpeza está sendo realizada para que essas águas sigam seu fluxo normal e para evitar transtornos com alagamentos nas áreas ribeirinhas. O trabalho está sendo realizado com a utilização de barcos.



De acordo com a Defesa Civil do município, no final de semana, o Rio Mossoró teve uma elevação de 40 cm acima do leito normal.