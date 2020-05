Curado da Covid-19, enfermeiro de Tibau retorna ao trabalho

Profissionais da saúde da Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, mais conhecido como SOS, no município de Tibau, receberam com alegria o enfermeiro José Lucas Freire Lopes, na manhã desta terça-feira (28), quando marcou seu retorno ao trabalho.

Na oportunidade, os profissionais da saúde receberam com aplausos, momento em que Lucas os cumprimentou um a um, mas cotovelo com cotovelo.

“Minha felicidade em dobro: volto a fazer o que gosto e, principalmente, agora curado. Graças ao nosso bom Deus, a quem devemos a vida pela cura e por nos sustentar em nossos piores momentos”, disse o enfermeiro.

Ele lembrou da importância que é a população se manter em casa, de seguir as recomendações das Organização Mundial de Saúde, dos Decretos, do isolamento social, de lavar bem as mãos com água e sabão.

“O trabalho dos profissionais da saúde é importante no aspecto técnico, mas é extremamente importante também no humano. Todos nós estamos enfrentando uma guerra contra um inimigo invisível. E todos nós temos que fazer a diferença de alguma forma. Graças a Deus não fui abatido nessa guerra e volto para o campo de batalha”, externou o enfermeiro Lucas.

PARA LEMBRAR

Lucas testou positivo para Covid-19, sendo confirmado no dia 29 de março, ficando em isolamento social, seguindo todas as recomendações médicas. no dia 15 de abril, em novo exame comprovou sua cura, onde o teste foi negativo.