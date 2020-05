Foro: Mossoró afrouxa isolamento e já conta com 13 mortes; como daremos conta?

O programa Foro de Moscow desta quarta-feira (29) avalia o aumento no número de mortes em Mossoró, em meio a um afrouxamento do isolamento e da falta de conscientização de muitas pessoas. Veja como está a situação do hospital de campanha. O programa ainda comenta o deboche de Bolsonaro frente às cinco mil mortes no Brasil e a suspensão da nomeação do amigo do filho do presidente para chefe da PF. O jornalista Cézar Alves participa do debate.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

