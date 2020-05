Duas comunidades de Mossoró sem água potável há 85 dias

Após a cobrança de José Cilineudo a prefeira Rosalba, o Palácio cobrou explicações do Secretário de Agricultura e este, em áudio (confira na matéria), diz que quem está reclamando "tem a mulher trabalhando no escritório da deputada Isolda e que não precisa dizer mais nada". Ao Mossoro Hoje, Cilneudo disse que a esposa dele não trabalha no escritório de Isolda e que mesmo que trabalhasse não justifica deixar mais de 50 famílias sem água por picuinha política. "Quer dizer que se não votar nele ou em quem eles indica, fica sem água?" pergunta José Cilineudo.