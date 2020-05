Prefeitura interdita trecho da Coronel Gurgel para minimizar aglomerações

Desde as 5h desta quinta-feira (30) a prefeitura de Mossoró interditou a rua Coronel Gurgel, no trecho que compreende as ruas Frei Miguelinho e Felipe Camarão, para o tráfego de veículos.

A interdição é uma das decisões tomadas em reunião realizada nesta quarta-feira (29), visando traçar medidas para conter a aglomeração de pessoas nas filas das agências da Caixa Econômica em Mossoró.

Participaram da reunião os secretários de Saúde, Saudade Azevedo, e de Segurança, Coronel Sócrates Vieira, e a diretora do Procon, Vera Lúcia Batista.

Com a liberação do benefício do Governo Federal, em meados de abril, a população lotou as agências, formando grandes filas, um risco para a disseminação do coronavírus.

O objetivo da interdição do trecho em frente à agência bancária é que as filas não fiquem concentradas nas calçadas e que as pessoas possam respeitar a distância uma das outras.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Vigilância em Saúde, vai realizar a distribuição de máscaras no local e orientar a população sobre as medidas de prevenção do coronavírus.

“Nós nos reunimos aqui com os representantes da Caixa Econômica para discutir medidas que possam sanar esse problema das filas. Vamos fazer esse teste de interdição da rua, distribuir as máscaras e orientar a população”, disse Saudade Azevedo.

O secretário de Segurança, Coronel Sócrates Vieira, participou da reunião e falou sobre a interdição.

“A partir de 5h da manhã estaremos interditando a rua Coronel Gurgel, no trecho em frente à Caixa Econômica para que medidas sejam tomadas e que sejam obedecidos o distanciamento entre as pessoas e a diminuição da aglomeração para evitar a pandemia da Covid-19”, disse.

A interdição segue até as 17h desta quinta-feira (30).