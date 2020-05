Allyson cobra agilidade na instalação de leitos Covid-19 em Mossoró

Mossoró registrou mais uma morte com suspeita de Coronavírus nesta quarta-feira (29). O caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Santo Antônio, zona norte do município. Ao todo, Mossoró conta com 13 óbitos confirmados da doença.

O assunto foi discutido pelo Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) durante sessão ordinária remota da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Allyson foi enfático ao cobrar ações urgentes do governo estadual e da Prefeitura de Mossoró para o combate a Covid-19. Citou ainda que muitas informações divulgadas pelo município ainda não foram concretizadas.

"Infelizmente o que foi prometido pela Prefeitura Municipal de Mossoró, 20 leitos na enfermaria na UPA do Belo Horizonte, ainda não é realidade, a unidade ainda não é referência. Foi prometido pelo governo do estado 20 leitos de UTI do Tarcísio Maia e isso ainda não é realidade. Hoje temos 10 leitos funcionando graças ao esforço e trabalho dos empresários e da sociedade de Mossoró. Gostaria de cobrar ainda a instalação dos leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar", afirmou.

O parlamentar ainda fez alerta a prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini Rosado sobre a divulgação de forma enganosa de informações.

"Usam as redes sociais para trazer inverdades. Disseram ontem que os leitos do Hospital São Luiz já eram realidade, isso é uma enganação, isso só ocorrerá a partir do dia primeiro de maio, feito pela APAMIM, que está a frente desse processo", comentou.

LEITOS DO SÃO LUIZ

Na sessão, Allyson também parabenizou a concretização do hospital de campanha no Hospital São Luiz feito pela Justiça Federal, Ministério Público Estadual e do Trabalho.

Os 100 leitos para o tratamento exclusivo de pacientes com Coronavírus serão administrados pela Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró (APAMIM).

"Parabenizo aqui a interventora da APAMIM, Larizza Queiroz, o juiz federal Orlan Donato e demais interventores e membros do Ministério Público do Trabalho e Estadual pela realização desse hospital de campanha. É uma iniciativa importante que irá acima de tudo salvar vidas", concluiu.