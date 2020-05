Thermas demite mais de 200 e suspende atividades temporariamente

" Infelizmente esta é a realidade do setor do turismo no Brasil, que era responsável por quase 9% do PIB brasileiro. As demissões já passam da casa dos 300 mil, e nesta virada de mês irá aumentar significativamente", lamenta o gerente geral Gabriel Barcelos

O Hotel Thermas, de Mossoró-RN, suspendeu suas atividades nesta quinta-feira, dia 30 de abril, e demitiu cerca de 200 servidores, ficando apenas com uma turma para manter a estrutura.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE , o gerente financeiro Gabriel Barcelos lamentou o quadro atual que se formou a partir da pandemia do coronavirus. Ele escreveu um texto sobre a difícil decisão tomada pela direção.

"Na verdade, como 90% dos hotéis do Brasil estamos fechados desde abril, e devido a situação que estamos vivendo, não temos perspectivas de quando poderemos voltar, já que o turismo deve ser o último setor a retornar, sendo assim, como tem acontecido de forma maciça no segmento, as demissões acabaram por ser inevitáveis. Esperamos poder retornar, assim que voltarmos a um mínimo de normalidade. Infelizmente esta é a realidade do setor do turismo no Brasil, que era responsável por quase 9% do PIB brasileiro. As demissões já passam da casa dos 300 mil, e nesta virada de mês irá aumentar significativamente."

Gabriel Barcelos disse também que espera que a pandemia passe logo, para que possa retomar as atividades do Hotel Thermas, que faz parte da história de Mossoró e região.

A história do hotel

O Hotel Thermas de Mossoró foi inaugurado em 12 de Janeiro de 1979 pelo Governo do Dr. Lavoisier Maia Sobrinho como projeto do governo do estado de interiorizar o turismo aproveitando as potências de nossa região. Fato pitoresco aconteceu quando as piscinas estavam sendo abastecidas pela primeira vez, amanhecendo cheias de “Ouro Negro” (petróleo). Essa descoberta marcou o início da exploração de petróleo em terras do Rio Grande do Norte, quarto maior produtor de petróleo do Brasil. Este poço continua em funcionamento até hoje na área interna do hotel. Outro poço foi perfurado e cedido pela PETROBRAS para o fornecimento d'agua. A águas termais e a natureza aqui encontradas foram ponto de partida para o complexo hoteleiro atual que vem investindo e se modernizando a cada dia para melhor atender aos seus clientes. Privatizado em 1991, o Hotel Thermas é o orgulho de Mossoró, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, é situada entre Natal, capital do estado, e de Fortaleza-CE por rodovia.

Com 200 mil metros quadrados, localizado em Mossoró, o hotel Thermas é a melhor opção de hospedagem da região, com apartamentos confortáveis e bem equipados, completa infraestrutura, serviços de excelente qualidade e diversas opções de lazer.

