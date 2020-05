Balanço coronavírus: 7.075 pessoas já morreram no Brasil; no RN foram 61

A pandemia do coronavírus segue avançado em grande velocidade pelo Brasil. Nesta segunda-feira (4) já são 102.155 casos confirmados da doença em todo o país. O número de mortos chega a 7.075.

No Rio Grande do Norte, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Sesap, são 1392 casos positivos para Covid-19 e 61 óbitos causados pela doença.

No estado, Mossoró segue sendo a cidade com o maior número de óbitos, sendo 14 até o início desta segunda-feira. Quanto ao número de pessoas contaminadas pela doença, são 184.

A cidade de São Rafael é a que possui a maior incidência de casos positivos da Covid-19, 71,3 para cada 100 mil habitante. Apesar da alta incidência, só há registro de seis pessoas contaminadas e 1 óbitos na cidade.

Veja o boletim completo AQUI.

A nível de mundo, já foram registrados 3,52 milhões de pessoas já adquiriram a doença. Dessas, 1,13 milhões já conseguiram se recuperar e outras 248 mil morreram.

O Brasil é o sétimo país com o maior número de mortes registradas. Antes dele vem Estados Unidos (68.286), Itália (28.884), Reino Unido (28.446), Espanha (25.428), França (24.895) e Bélgica (7.924).

