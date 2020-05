“Ou a sociedade aumenta o isolamento ou vamos entrar em colapso nos próximos dias"

O secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, alerta que, mesmo com o aumento da oferta de leitos, como ocorreu semana passada em três hospitais no estado, a capacidade de atendimento está fortemente comprometida. Um exemplo preocupante é o do Hospital São Luiz, que abriu no dia 1º de maio dez novos leitos e hoje, dia 4, já tem oito leitos ocupados