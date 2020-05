Cinco dos 19 pacientes com covid-19 no São Luiz são de Areia Branca, um número considerado alto com relação ao número de habitantes do município. A direção do Hospital São Luiz, que tem a frente Larizza Queiroz, está trabalhando para abrir outros 10 leitos de UTI e 15 leitos de UCI nesta quarta-feira (6).

Cinco dos 19 pacientes internados na Unidade de Pronto Atendimento e Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital São Luiz, em Mossoró, são do município de Areia Branca/RN.

Os dados são do início da noite desta segunda-feira, 4.

Pacientes Covid19 que estão internados no Hospital São Luiz

Idade Cidade de Origem

72 Mossoró

72 Mossoró

58 Mossoró

58 Baraúna

56 Mossoró

58 Mossoró

77 Areia Branca

73 Mossoró

73 Assu

85 Mossoró

UCI Masculino

62 Areia Branca

59 Mossoró

75 Mossoró

34 Assu

UCI Feminina

64 Grossos

75 Mossoró – Recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 4

60 Areia Branca

73 Areia Branca

51 Areia Branca

Os números apontam que o maior número de pacientes são da cidade de Mossoró, o que é normal, considerando que a cidade é de fato maior do que as demais. O que preocupa é o número alto, em relação às demais cidades, vindo da cidade de Areia Branca.

Neste caso, a estatística mostra a necessidade de adotar medidas urgentes na cidade de Areia Branca, por parte do Governo do Estado e Prefeitura Municipal, principalmente para coibir a realização de festas privadas e ou aglomerações públicas.

CUIDADOS

O Hospital São Luiz foi colocado em funcionamento nesta sexta-feira, dia 1 de maio. Quatro dias depois já estava com 10 leitos de UTI ocupados e 9 dos 15 leitos de UCI ocupados, forçando os gestores a providenciar estrutura para abrir mais 10 UTI e mais 15 UCI, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (6).

A unidade de campanha para pacientes com Covid-19 está sendo mantida com recursos do SUS (R$ 1.600 a diária de UTI), com contrapartida do Governo do Estado de mais ou menos R$ 700 mil/mês e contrapartida da Prefeitura de um valor inferior a R$ 600 mil/mês.

O PRIMEIRO QUE SE CUROU COM O AUXÍLIO DO HSL

O primeiro paciente que recebeu alta do Hospital de Campanha São Luiz, para pacientes com Covid-19, foi uma senhora de 75 anos, natural de Mossoró. Ela recebeu alta no final da tarde desta segunda-feira, 4, após reagir muito bem e vencer a doença. O HCSL, deve receber novos pacientes na UCI nesta terça-feira, 5.