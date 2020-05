Depen abre concurso público com 309 vagas e salários de até R$ 6.030

CONCURSO: Depen abre 309 vagas com salários de até R$ 6.030. São 15 vagas para nível superior e 209 para nível médio. As inscrições vão do dia 15 de maio ao dia 06 de junho e a prova está prevista, inicialmente, para acontecer em 6 de setembro. Os aprovados podem ser lotados em qualquer uma das 5 unidades prisionais federais, incluindo a de Mossoró.

FOTO: DEPEN