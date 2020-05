Custo de leitos de UTI em Mossoró será metade do mesmo leito em Natal

O Ministério da Saúde divulgou no Diário Oficial da União na noite desta quarta-feira, 6, o credenciamento leitos de urgência e emergência para pacientes com covid-19 o Rio Grande do Norte.

Para abrir os 60 leitos em Natal, o Governo do Estado assinou TAC junto ao Ministério Público Federal e Estadual, assumindo fazer um aporte financeiro imediato de R$ 22 milhões em favor da Liga do Câncer.

Com estes R$ 22 milhões, serão instalados 20 leitos de UTI e outros 20 de UCI. Em seguida, numa segunda etapa, será feito outro repasse, de mais ou menos 15 milhões, para outros 20 leitos.

Em Mossoró, a missão para abrir os leitos de UTI e UCI coube a APAMIM. Serão 100 leitos, sendo que 35 de UTI e 65 de UCI, neste caso atendendo um TAC proposto pelo MPRN e do MPT.

No TAC, a Prefeitura de Mossoró assume compromisso de repassar cerca de R$ 600 mil/mês e o Governo do Estado cerca de R$ 700 mil/mes. Com estes recursos, a APAMIM está iniciando os serviços.

Para custear, o valor de diária de UTI em Natal é o dobro da diária de UTI em Mossoró. Ao menos é isto que está escrito no Diário Oficial da União.

Em Natal, o SUS vai enviar diária de R$ 3.200,00 (UTI) e R$ 1.800 (UCI) por leito usado.

Já em Mossoró, os valores que serão pagos por diárias de UTI serão diferentes: por cada leito de UTI, o SUS vai destinar 1.600,00 e por cada leito de UCI serão destinados diárias de 1.500,00.

A APAMIM, sobre a coordenação geral de Larizza Queiroz, iniciou a abertura dos leitos no Hospital São Luiz no dia 1º de maio, quando colocou em atividade 10 leitos de UTI e 15 de UCI.

Trabalha para neste final de semana abrir mais 10 leitos de UTI e mais 20 de UCI. Os pacientes serão atendidos mediante regulação dos municípios da região.

Além de Natal e Mossoró, também foram credenciados leitos para Caicó, Pau dos Ferros e cidades da grande Natal.